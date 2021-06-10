Сайт,вёрстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок1593 просмотра

Сделать сайт наподобие https://bisonpad.com/# ,с другим задним анимационным фоном в первом блоке.

Если какие то элементы сложные то можно упростить их

4 года назад
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