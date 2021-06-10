Нужно перенести текст и контент, не просто целиком, но и корректно расположить, учесть адаптив заголовки и прочее, для того, чтобы нормально отображалось. Подробности в лс. срок день.
Сайт,вёрстка
Сделать сайт наподобие https://bisonpad.com/# ,с другим задним анимационным фоном в первом блоке.
Если какие то элементы сложные то можно упростить их
Заявки фрилансеров
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