Вёрстка.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок682 просмотра

Нужно перенести текст и контент, не просто целиком, но и корректно расположить, учесть адаптив заголовки и прочее, для того, чтобы нормально отображалось. 

Подробности в лс. 

срок день. 

4 года назад
yakupovdmitriy12
Дмитрий 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Данила
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад
Виталий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Акшин
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Артём
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Денис
 
44 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Денис
 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
4 года назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
4 года назад
Александр
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Илья
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
70 отзывов
4 года назад
Виталий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 отзывов
4 года назад
Марина
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
61 отзыв
4 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
4 года назад
Денис
 
24 года
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
18 отзывов
4 года назад
Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Даниил
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Владимир
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Лев
 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
40 отзывов
4 года назад
Валерий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
Влад
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Алексей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
9 отзывов
4 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Добавить анимацию svg на сайт

    Здравствуйте. Пожалуйста подскажите почему не подаёте заявки? Необходимо добавить анимацию на страницу сайта. Анимация выполнена в after effects могу экспортировать как json файл  Два сценария: ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать макет

    Всем доброе время суток нужно сверстать макеты ЛК. Посмотреть можно здесь. https://drive.google.com/drive/folders/1JV-3oczub3hzj3Ma4gzLrkbdyQd8wXr6?usp=sharing Вопросы в ЛС. Интересует цена и сроки выполнения.

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Скорректировать раздел сайта - таблицы, заголовки

    Есть сайт на php без админки. Php используется для инклудов повторяющися блоков типа шапки и подвала. Сама страница это файлик с html. Нужно периодически что-то править (тексты, таблицы), выкладывать новые страницы в этот каталог. ...

    HTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать страницы сайта

    $100

    Нужно сверстать страницы для мобильного приложения. Для верстки нужно использовать bootstrap 5 и его сетку из 12 колонок. Количество экранов 25 штук. 85% экранов содержат мало элементов и очень простые. Специалиста выбираем после ...

    BootstrapFigmaVue.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработать HTML верстку для по ТЗ

    $30

    Есть верстка, есть правки по ней. Сайт уже боевой с этой версткой, нам потом нужно без проблемно, добавить доработанную верстку в CMS. Понимание работы визуального редактора, в CMS 1сбитрикс приветствуется. Есть одна из ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка элементов Wordpress

    $15

    На mos-radius.ru в “Экскурсионном меню” есть три блока :Обзорная экскурсиБазовый радиусРасширенный радиусПеревёрстываем из исходников “Обзорную так” так: http://prntscr.com/14v33d1 и переносим её вниз. То есть делаем её по аналогии с двумя другими ...

    CSSWordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Переверстать карточки товара

    Добрый день! Имеется сайт lusso.inspire.kz Необходимо переверстать блоки товаров в соотвествии с макетами в приложении. Perfect pixel. Также в адаптиве все должно выглядеть соответственно. При этом фнукции добавления в корзину ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад