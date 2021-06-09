Здравствуйте. Пожалуйста подскажите почему не подаёте заявки? Необходимо добавить анимацию на страницу сайта. Анимация выполнена в after effects могу экспортировать как json файл Два сценария: ...
Вёрстка.
Нужно перенести текст и контент, не просто целиком, но и корректно расположить, учесть адаптив заголовки и прочее, для того, чтобы нормально отображалось.
Подробности в лс.
срок день.
Заявки фрилансеров
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