Верстка и программирование на 1с-Битрикс

$177
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок65 просмотров

Добрый день, Илья!

Необходимо сверстать сайт по готовому макету в PSD (прикреплен к заданию) по ТЗ тут

Программирование нужно сделать так чтобы каждый элемент и текст на сайте можно было изменить из административной части сайта. Функционал сайта описан в техническом задании.

4 года назад
SALES-UP
Алексей 
50 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров