Верстка и программирование на 1с-Битрикс

Добрый день, Илья!

Необходимо сверстать сайт по готовому макету в PSD (прикреплен к заданию) по ТЗ тут

Программирование нужно сделать так чтобы каждый элемент и текст на сайте можно было изменить из административной части сайта. Функционал сайта описан в техническом задании.