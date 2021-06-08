Добрый день! Имеется сайт lusso.inspire.kz Необходимо переверстать блоки товаров в соотвествии с макетами в приложении. Perfect pixel. Также в адаптиве все должно выглядеть соответственно. При этом фнукции добавления в корзину ...
Верстка и программирование на 1с-Битрикс
Добрый день, Илья!
Необходимо сверстать сайт по готовому макету в PSD (прикреплен к заданию) по ТЗ тут
Программирование нужно сделать так чтобы каждый элемент и текст на сайте можно было изменить из административной части сайта. Функционал сайта описан в техническом задании.
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