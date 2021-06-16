Верстка макетов

Ссылка на макет - https://www.figma.com/file/fRdkqVer7bsNZO4t8RCbap/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-(Copy) Верстаем только форму - http://joxi.ru/YmEBXbgTBMJD72 Всё из этой формы, без хедера и футера + ее адаптив Сроки до завтра (среда, 09.06.2021)