Добрый день! Нужны следующие работы по сайту. Напишите, пожалуйста, примерную цену и сроки 1. Заменить значок при поиске в яндекс и гугл 2. Добавить баннер в 1 блок ...
Верстка лендинга с анимацией согласно ТЗ
Верстка лендинга с анимацией согласно ТЗ
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