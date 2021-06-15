Верстка лендинга с анимацией согласно ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок327 просмотров

Верстка лендинга с анимацией согласно ТЗ

4 года назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

matvejchik
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$30
2 дня
Escrow
Все отлично! Рекомендую как ответственного исполнителя, верстает хорошо и быстро, сотрудничаем не в первый раз.
Взаимодействие, ТЗ, оплата - всё на высшем уровне. Работаем не первый раз. Рекомендую

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