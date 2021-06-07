Верстка блока

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок452 просмотра

Привет!

Нужно со страницы https://www.werzalit.com/produkt-kategorie/fensterbaenke/ вытащить блок с подоконником в разрезе. https://yadi.sk/i/XRw5DgSPVJkfEQ

В итоговом файле должны быть стили, сам скрипт и верстка 1 в 1 как на оригинале.

Учесть адаптивную версию.

4 года назад
Pilot-t
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Выбранный исполнитель

yuzz38
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