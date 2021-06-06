Опытный верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок1093 просмотра

Требуется верстальщик с опытом работы в игровой сфере для разработки интерфейса для сайта, где представлен https://otzivycasino.xyz/slotspayout]нормальный список автиков с выводом денег на карту Сбербанка для адаптации контента под мобильные устройства, также требуется провести редактирование каскадной таблицы стилей, которая будет включать описание цветовой гаммы сайта и предварительное расположение каждого элемента на сайте.

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