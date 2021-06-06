Всем привет, нужно внести правки по стилям, по адаптиву и по слайдам на сайте https://product.mtfive.org.ua/ так же нужно привести все в единое отображение на всех браузерах. В основном надо сделать, поправить слайд на странице ...
Вёрстка плюс дизайн сайта
Необходимо сверстать и задизайнить сайт 4-5 страниц
- Сроки - до 07.06, до 24:00 по мск
- Скорость загрузки по сервису не менее 80 для мобилки и декстопа
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
- Обязательно кроссбраузерно, адаптивная
- Пример дизайна - скину в лс
- Прикрепляйте примеры работ(линки).
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