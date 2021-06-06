Вёрстка плюс дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок1245 просмотров

Необходимо сверстать и задизайнить сайт 4-5 страниц

- Сроки - до 07.06, до 24:00 по мск

- Скорость загрузки по сервису не менее 80 для мобилки и декстопа

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

- Обязательно кроссбраузерно, адаптивная

- Пример дизайна - скину в лс

- Прикрепляйте примеры работ(линки).

4 года назад
n1ce4yourbiz
Тимур 
28 лет
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Заявки фрилансеров

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