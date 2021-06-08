Верстка

$100
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Завершен16 заявок423 просмотра

Здравствуйте. Нужна сверстать сайт. Макет в Figma скину исполнителю. 

Figma
4 года назад
guest_16229072699962
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

07_vlad
Влад 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$100
3 дня
Мне очень понравилась работа. Были соблюдены все сроки, предпочтения и все сделано по макету.
Мне очень понравилось сотрудничество

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