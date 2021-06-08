Сделать верстку макетов дизайна сайта мебели нужен верстальщик, выбераем по цене качество, если есть кто сделает как можно дешевле - обещаем следующие проекты вработу после. пишите, даже те кто юниоры или начинающие, но ...
Верстка
Здравствуйте. Нужна сверстать сайт. Макет в Figma скину исполнителю.
Выбранный исполнитель
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Верстка для дальнейшего натягивания на ВП https://www.figma.com/file/JlKrvqltXJPYDQdeECQrnV/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4?node-id=0%3A1Завершен4 года назад
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