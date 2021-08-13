Web developer

Веду здоровый образ жизни. Не пью, не курю. Увлекаюсь электротранспортом. Был опыт сборки собственного электроскутера на базе like bike zero. Так же увлекаюсь гаджетами, компьютерами, ноутбуками.

Сам себе собрал из комплектующих стационарный компьютер на базе AMD. Материнская плата MSI Tomahawk b450, процессор AMD Ryzen3 2200G гибридный с встроенным видео-ядром Radeon Vega 8. Оперативка 8gb ddr4 с частотой 2400 МГц фирмы не помню какой. SSD фирмы Toshiba на 256 Gb. Так же стоит видеокарта Nvidia GeForce gtx 1050. Геймерская мышка и клавиатура фирмы MSI. Два монитора фирмы lg, acer.

В свободное от работы время погружаюсь в обучение программированию, просматриваю на YouTube канале познавательные видеоролики.

Мои навыки

Продвинутый пользователь пользователь ПК.

Умение работать с BIOS, установка переустановка Windows/ Linux. Опыт сборки, настройки, диагностики ПК и ноутбуков.