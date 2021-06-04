Сверстать ИМ по дизайну

$550
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка100 просмотров

Сверстать по дизайну

4 года назад
ilyastik
Илья 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
4 года назад
$550
16 дней
Пришёл к Артёму, как к верстальщику, со сложным дизайном. Дизайн попал в руки с 3 стороны поэтому многие ошибки логики и дизайна мы сразу с ним не увидели на этапе обсуждения работ. По итогу Артём пытался на этапе вёрстке сделать красиво, а не так как нарисовал дизайнер клиента, это говорит о том, что он делает не бездумно. К сожалению, в итоге все наши старания сделать хорошо накрылись желанием клиента сделать как в дизайне. Поэтому Артёму пришлось многое переделывать обратно, но по итогу всё сделал отлично и все остались довольны. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень внимательный и понимающий заказчик. Были моменты после дизайна с которыми пришлось повозиться, но в целом работа прошла отлично. Крайне рекомендую работать с Ильей как с знающим спецом а не только клиентом.

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
4 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка