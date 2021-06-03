Адаптивная верстка ленда

$65
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок1289 просмотров

Подробности в тз. Макет в приложении. Бюджет 6000р. Аванс после 2-х экранов 1000р

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Заявки фрилансеров

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