Переверстать сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок428 просмотров

Переверстать сайт в читсый код. Бюджет 4000р. Сроки от вас. Оплата по факту

4 года назад
mibeg
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

vkorgin
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$25
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

vkorgin
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сая
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
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Был
3 часа назад
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4 года назад
Валентин
 
32 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Лаша
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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