Верстка сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок1430 просмотров

Необходимо сделать верстку/доработку сайта на WP, вот подробное ТЗ и ссылка на figma:

https://docs.google.com/document/d/1__nY7TBwNhSVRRiqeXaztt_CNvj9AaIE7GUE7NxMzSk/edit

https://www.figma.com/file/7bDfC5jKG99hoQnfIqW4RT/Brokers-Reviews?node-id=0%3A1

FigmaNode.jsWordPress
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