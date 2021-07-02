Фулл верстка

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка462 просмотра

Необходимо сделать верстку и установить на тест.домен (свой или на нашем хосте) new версию сайта. После завершения работ, теста и принятия заказчиком сайта - перенести на основной домен. Исходники дизайна и ТЗ по прикрепленной ссылке гугл дока.

https://docs.google.com/document/d/1nGi0j4mVCfXZrn0j0ZqQm3_TrzZNDKEt5m44ARqx1Qs/edit?usp=sharing

4 года назад
BednyIvan
Иван 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$300
7 дней
Escrow
Отличная и быстрая работа.
Все супер, рекомендую

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад

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