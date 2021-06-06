Верстка simplewealth

$138
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка155 просмотров

Добрый день!

Нужна верстка вот этого макета: ﻿https://www.figma.com/file/K3l3yjVmtuE5pMsZ4HJMuR/Simplewealth-landing-05.31?node-id=673:59

Основные требования:

  • google page speed 90+ для мобильных; 95+ для десктопа
  • все элементы должны выглядеть как на макете, чтоб не надо было каждую мелочь перепроверять.
Я бы хотел, чтобы исполнитель сначала сверстал страницу S1-02 с анимацией описанной в Design Interactions

Поэтому прошу указать две цены - за S1-02 и за все остальное.

Node.js
4 года назад
dtx
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

qwertycamedy
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$138
5 дней
Escrow
Честно говоря, из-за возраста я был настроен скептически насчет Адиля. Сказать что результат превысил все мои ожидания - ничего не сказать. Сроки, коммуникация, проактивность и главное - отличный результат! Один из лучших верстальщиков, с которыми я работал!
Отличный заказчик! Категорически рекомендую!

Заявки фрилансеров

qwertycamedy
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад

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