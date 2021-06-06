Верстка simplewealth

Добрый день!

Нужна верстка вот этого макета: ﻿https://www.figma.com/file/K3l3yjVmtuE5pMsZ4HJMuR/Simplewealth-landing-05.31?node-id=673:59

Основные требования:

google page speed 90+ для мобильных; 95+ для десктопа

все элементы должны выглядеть как на макете, чтоб не надо было каждую мелочь перепроверять.

Я бы хотел, чтобы исполнитель сначала сверстал страницу S1-02 с анимацией описанной в Design Interactions

Поэтому прошу указать две цены - за S1-02 и за все остальное.