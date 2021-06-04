Создание/переделка WEB Страницы

$45
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка243 просмотра

Есть примерный макет станицы и частично реализованная сама страница.

Необходимо проанализировать страницу доработать её и оптимизировать её под отображение на ПК и мобильных устройствах.

Дизайн нормально не оптимизирован так как делал не дизайнер а я сам, так что можно

немного отклоняться от того что нарисовано, но не сильно.

Хэдер (шапку сайта с меню и лого) + блок с картам + футер делать не нужно так

как эти блоки уже есть.

Срок исполнения 2-3 дня.

Все стили должны называться с прификсом quest дабы можно было легко вставить на любус другую страницу готового сайта.

Все стили должны быть локальные без адресации на какой либо сайт или ресурс.

Также локальными должны быть какие либо скрипты.

В файлах стилей и скриптов не должно быть ни чего лишнего, того что не относится к

данной странице.

Конечный формат должен быть такой:

Папка Image

Папка CSS

Папка JS

Файл Index.html

Во вложении на яндекс диске имеется небольшое описание по блокам структуре, исходники - картинок сам макет и уже частично сделанная страница.

По бюджету край 3500р за эту страницу

Ссылка на яндекс диск - тык

CSSJavaScript
4 года назад
aspect177
Дмитрий 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nik-GL
Никита 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$45
3 дня
Escrow
Качественно и быстро выполнил заказ, навыки и знания на высоком уровне, рекомендую!
Дмитрий - отличный заказчик. Имеет четкое понимание того, что ему нужно. Оплата в срок, коммуникабельность на высоте. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Nik-GL
Никита 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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