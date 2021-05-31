Адаптивная верстка лендинга

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки1276 просмотров

Простая верстка. Нужно качественно. Бюджет 1500р. Верстки на пол вечера. Адаптив. Оплата по факту

4 года назад
habam
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-6)

Выбранный исполнитель

flyingsteps112
Михаил 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$14
1 день
Я выполнил вёрстку, человек просто перестал отвечать на мои сообщения. Не рекомендую

Заявки фрилансеров

Андрей
 
33 года
4 года в сервисе
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36 лет
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