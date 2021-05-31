Адаптивная верстка лендинга

Добрый день! Мне нужно вот этот макет блога "сверстать" на тильде: https://www.figma.com/file/F5WNJypuCHtuxbtitzWzPC/Simplewealth-blog-05.31?node-id=434%3A3 Основное требование - все элементы должны выглядеть как на макете, чтоб не надо было ...