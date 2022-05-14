front-end разработчик UX/UI дизайнер
Обо мне:
Привет. Меня зовут Марат. Я занимаюсь HTML-версткой и дизайном сайтов в Figma.
Готов сделать:
- Корпоративный веб-сайт
- Интернет-магазин
- Одностраничный веб-сайт
Плюсы со мной работать
- Успеваю в сроки
- Участие в конкурсах по верстке и дизайну сайтов (имеются дипломы)
- Не буду беситься из-за правок
- Стараюсь относится к поставленной задаче ОЧЕНЬ ответственно
- Высокая работоспособность
- Исполнительность
Знания:
- HTML
- CSS
- PHP - база
- MSQL - база
- JS - изучаю
Контакты:
- Почта: [email protected]
- Телефон: +79047686272
Опыт работы:
Опыта работы в компании пока нету, так как пока учусь, но выполнял заказы для людей по верстке и дизайну веб страниц
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Юридическая компания «Азимут»47 просмотров
- Алюминиевые конструкции «Премиум»62 просмотра