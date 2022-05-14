apezdalgorshkov

Марат apezdalgorshkov

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
front-end разработчик UX/UI дизайнер

Обо мне:

Привет. Меня зовут Марат. Я занимаюсь HTML-версткой и дизайном сайтов в Figma.

Готов сделать:

  • Корпоративный веб-сайт
  • Интернет-магазин
  • Одностраничный веб-сайт

Плюсы со мной работать

  • Успеваю в сроки
  • Участие в конкурсах по верстке и дизайну сайтов (имеются дипломы)
  • Не буду беситься из-за правок
  • Стараюсь относится к поставленной задаче ОЧЕНЬ ответственно
  • Высокая работоспособность
  • Исполнительность

Знания:

  • HTML
  • CSS
  • PHP - база
  • MSQL - база
  • JS - изучаю

﻿

﻿Контакты:

Опыт работы:

﻿Опыта работы в компании пока нету, так как пока учусь, но выполнял заказы для людей по верстке и дизайну веб страниц

Портфолио