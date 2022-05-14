front-end разработчик UX/UI дизайнер

Обо мне:

Привет. Меня зовут Марат. Я занимаюсь HTML-версткой и дизайном сайтов в Figma.

Готов сделать:

Корпоративный веб-сайт

Интернет-магазин

Одностраничный веб-сайт

Плюсы со мной работать

Успеваю в сроки

Участие в конкурсах по верстке и дизайну сайтов (имеются дипломы)

Не буду беситься из-за правок

Стараюсь относится к поставленной задаче ОЧЕНЬ ответственно

ответственно Высокая работоспособность

Исполнительность

Знания:

HTML

CSS

PHP - база

MSQL - база

JS - изучаю

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﻿Контакты:

Опыт работы:

﻿Опыта работы в компании пока нету, так как пока учусь, но выполнял заказы для людей по верстке и дизайну веб страниц