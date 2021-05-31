Ссылка на лендинг https://yadi.sk/i/wWfCgqrD5mcveQ По всем вопросам пишите в личку или в телегу Работаю строго с исполнителями, студии не пишите, сразу забаню
Качественная верстка landing page
Необходимо качественно реализовать верстку макета landing page из psd. В целом макет не сложный, большая часть - это однотипные блоки, но есть форма, которая достаточно сложная в реализации. Использовать bootstrap нельзя. Можно использовать библиотеку jQuery, необходимо сделать большое количество слайдеров, добавить валидацию данных на форму. Также будет плюсом, если сможете настроить отправку заявок на почту. Обязательно знать именование классов БЭМ! Нужен будет адаптив под все расширения экрана. Макет есть только для десктоп версии, для опытных верстальщиков, думаю, проблем не возникнет.
Указывайте примерные цены и сроки, а также свои лучшие работы в портфолио!
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