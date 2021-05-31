Качественная верстка landing page

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок1143 просмотра

Необходимо качественно реализовать верстку макета landing page из psd. В целом макет не сложный, большая часть - это однотипные блоки, но есть форма, которая достаточно сложная в реализации. Использовать bootstrap нельзя. Можно использовать библиотеку jQuery, необходимо сделать большое количество слайдеров, добавить валидацию данных на форму. Также будет плюсом, если сможете настроить отправку заявок на почту. Обязательно знать именование классов БЭМ! Нужен будет адаптив под все расширения экрана. Макет есть только для десктоп версии, для опытных верстальщиков, думаю, проблем не возникнет.

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BootstrapjQuery
4 года назад
kommon
Герман 
44 года
5 лет в сервисе
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2 года назад

Выбранный исполнитель

yungromantic
Алексей 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$100
4 дня
Работаю с Алексеем уже не в первый раз! Все делает максимально качественно и практически без правок. Невероятно комфортно с ним работать: очень быстро отвечает на вопросы, доброжелателен и отзывчив. Очень хорошо разбирается в вопросах дизайна. Смог меня проконсультировать, дал ценные советы, которые я обязательно учту. Большое спасибо :) Теперь за версткой буду обращаться исключительно к Алексею!
Прекрасный заказчик. Задача поставлена ясно и понятно. Вся необходимая информация предоставлялась вовремя. Оперативно отвечает на возникающие вопросы. Однозначно рекомендую сотрудничество с Германом.

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