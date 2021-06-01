Адаптивная верстка лендинга

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Завершен14 заявок531 просмотр

Требуется разработка одностраничного продающего сайта с адаптацией под планшеты и телефоны, простыми анимацией и формой обратной связи. Макет отправлю.

В приоритете сроки - оставляйте заявку только если готовы приступить сейчас.

4 года назад
Anton_Petrov1
Антон 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vanche1
Иван 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
1 день
Escrow
Отличный специалист! Несмотря на сроки в один день выполнил работу качественно, учёл все пожелания. Рекомендую к сотрудничеству
Хороший заказчик, чётко изложил все пожелания и был на связи на протяжении всего заказа. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vanche1
Иван 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Константин
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Евгений
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
84 отзыва
4 года назад
Виталий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
8 отзывов(-1)
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Денис
 
24 года
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
18 отзывов
4 года назад
Адиль
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
26 отзывов
4 года назад
Никита
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
4 года назад
Виталий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 отзывов
4 года назад
Александр
 
36 лет
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Был
3 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Михаил
 
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год назад
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Анна
 
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Была
6 месяцев назад
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4 года назад
Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад