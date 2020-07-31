Работаю с Алексеем уже не в первый раз! Все делает максимально качественно и практически без правок. Невероятно комфортно с ним работать: очень быстро отвечает на вопросы, доброжелателен и отзывчив. Очень хорошо разбирается в вопросах дизайна. Смог меня проконсультировать, дал ценные советы, которые я обязательно учту. Большое спасибо :) Теперь за версткой буду обращаться исключительно к Алексею!