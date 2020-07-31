Требуется человек, который сможет хорошо настроить рекламу в яндекс директ на сайт. Указывайте пожалуйста диапазон цен, примерные сроки и обязательно хорошие свои кейсы. Новичкам не писать! Работать с такими все равно не буду!
- Контекстная рекламанет заявокЗакрыт4 месяца назад
Нужно разработать pdf каталог для продажи деталей на основе нашего готового сайта. Необходимо сохранить стилистику, чтобы они были похожи. Примерно 15-20 страниц будет. Указывайте ваши сроки и цены. Новичкам не писать! Антибот 5+2 Обязательно присылайте примеры ...Дизайн продукции10 заявокЗакрытгод назад
Нужен лендинг, примерно на 7-8 экранов в современном стиле, МИНИМАЛИЗМ НЕ НУЖЕН. Блоки должны привлекать пользователя к оставлению заявки, желательно использовать векторные иллюстрации. На данный момент есть тексты по направлениям, остальное жду от исполнителя. Так же необходим адаптив ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
- $150
Необходимо качественно реализовать верстку макета landing page из psd. В целом макет не сложный, большая часть - это однотипные блоки, но есть форма, которая достаточно сложная в реализации. Использовать bootstrap нельзя. Можно использовать библиотеку jQuery, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
22 + 11 = ? Есть email-шаблон для рассылки, нужно его качественно сверстать на таблицах. Обязательно нужен адаптив, кроссбраузерность и кроссплатформенность. Макет в фигме, достаточно объемный и не из легких. К заявкам прикрепляйте примеры работ и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! Нужно разработать макет визитки. Размеры при ее печати должны быть 10 см x 6 см (10 - по длине, 6 - по высоте). На первой стороне слева должна быть иконка инстаграм и название. Справа ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад