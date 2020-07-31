kommon

Герман Комонов kommon

 
42 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$205
выплачено фрилансерам
60%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Требуется человек, который сможет хорошо настроить рекламу в яндекс

    Требуется человек, который сможет хорошо настроить рекламу в яндекс директ на сайт. Указывайте пожалуйста диапазон цен, примерные сроки и обязательно хорошие свои кейсы. Новичкам не писать! Работать с такими все равно не буду!

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Разработать pdf каталог для деталей

    Нужно разработать pdf каталог для продажи деталей на основе нашего готового сайта. Необходимо сохранить стилистику, чтобы они были похожи. Примерно 15-20 страниц будет. Указывайте ваши сроки и цены. Новичкам не писать! Антибот 5+2 Обязательно присылайте примеры ...

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн сайта it-курсов для детей

    Нужен лендинг, примерно на 7-8 экранов в современном стиле, МИНИМАЛИЗМ НЕ НУЖЕН. Блоки должны привлекать пользователя к оставлению заявки, желательно использовать векторные иллюстрации. На данный момент есть тексты по направлениям, остальное жду от исполнителя. Так же необходим адаптив ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Качественная верстка landing page

    $150

    Необходимо качественно реализовать верстку макета landing page из psd. В целом макет не сложный, большая часть - это однотипные блоки, но есть форма, которая достаточно сложная в реализации. Использовать bootstrap нельзя. Можно использовать библиотеку jQuery, ...

    BootstrapjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Необходимо качественно сверстать email-шаблон

    $100

    22 + 11 = ? Есть email-шаблон для рассылки, нужно его качественно сверстать на таблицах. Обязательно нужен адаптив, кроссбраузерность и кроссплатформенность. Макет в фигме, достаточно объемный и не из легких. К заявкам прикрепляйте примеры работ и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Необходимо разработать макет визитки

    Добрый день! Нужно разработать макет визитки. Размеры при ее печати должны быть 10 см x 6 см (10 - по длине, 6 - по высоте).  На первой стороне слева должна быть иконка инстаграм и название. Справа ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
Sergunin21
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
$85
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайта it-курсов для детей
Спасибо Герману за проект! Очень приятен в общении, четко знает, что хочет получит в результате работы. По оплате проблем не возникло, всё гуд. Благодарю за сотрудничество, рекомендую всем!)
Артём ответственный исполнитель. Подготовил работу раньше сроков, чем удивил меня, так как они и так были сильно ограничены. Настоящий профессионал своего дела, которому можно доверять!) Понравилось общаться с ним, всегда на связи, ответы получал спустя пару минут диалога Обязательно буду обращаться еще и рекомендовать своим друзья. Больше спасибо! Всего самого наилучшего
Ответный отзыв
yungromantic
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
3 года назад
Качественная верстка landing page
Прекрасный заказчик. Задача поставлена ясно и понятно. Вся необходимая информация предоставлялась вовремя. Оперативно отвечает на возникающие вопросы. Однозначно рекомендую сотрудничество с Германом.
Работаю с Алексеем уже не в первый раз! Все делает максимально качественно и практически без правок. Невероятно комфортно с ним работать: очень быстро отвечает на вопросы, доброжелателен и отзывчив. Очень хорошо разбирается в вопросах дизайна. Смог меня проконсультировать, дал ценные советы, которые я обязательно учту. Большое спасибо :) Теперь за версткой буду обращаться исключительно к Алексею!
Ответный отзыв
yungromantic
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
Необходимо качественно сверстать email-шаблон
Просто лучший мой заказчик! Чётко поставлены задачи, оплату производит быстро. Всем рекомендую!
Алексей чётко выполнил поставленную задачу за короткий промежуток времени. Всегда был на связи, очень легко с ним общаться. Невероятно грамотный специалист, именно такого я и искал! Будем работать с ним и в дальнейшем
Ответный отзыв
Victory7773
23 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$9
10 баллов
3 года назад
Необходимо разработать макет визитки
Было очень приятно работать с Германом! Дал четкое ТЗ, всегда был на связи, быстро оплатил работу. Спасибо!
Заказал у Виктории дизайн визитки. Очень понравилось качество работы и её подход! Она предложила мне несколько вариантов на выбор. Легко вносит какие-то правки. Работает быстро и четко. Однозначно рекомендую её к сотрудничеству =)
Ответный отзыв