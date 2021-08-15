Я ответственный, надежный и трудолюбивый ВЕРСТАЛЬЩИК сайтов.

Сверстаю ваш сайт четко по макету ,сделаю его адаптивным чтобы он

корректно отображался на любом устройстве и учту все ваши требование.

"Самый ценный ресурс в нашей жизни - это ВРЕМЯ.

Поэтому я готова приступить к исполнению Вашего заказа уже сейчас!"

Сайт портфолио:

https://marmeladywka.github.io/mysite/index.html

Знания :

HTML5, CSS3

JavaScript, jQuery

SCSS/SASS

Gulp

Адаптивная верстка.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Реализация pixel perfect.

Flexbox.

Методология БЭМ.

Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Adobe XD.

Образование:

Высшее.

Гарантии:

Всегда online.

Отвечаю на все письма.

Выполняю заказы в сроки.

Работаю качественно

Бесплатно делаю правки в течение 2 недель после передачи архива с готовой версткой.

Берусь за работу при минимальной предоплате или по "безопасной сделке".

Контакты: