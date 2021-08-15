Я ответственный, надежный и трудолюбивый ВЕРСТАЛЬЩИК сайтов.
Сверстаю ваш сайт четко по макету ,сделаю его адаптивным чтобы он
корректно отображался на любом устройстве и учту все ваши требование.
"Самый ценный ресурс в нашей жизни - это ВРЕМЯ.
Поэтому я готова приступить к исполнению Вашего заказа уже сейчас!"
Сайт портфолио:
https://marmeladywka.github.io/mysite/index.html
Знания :
- HTML5, CSS3
- JavaScript, jQuery
- SCSS/SASS
- Gulp
- Адаптивная верстка.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Реализация pixel perfect.
- Flexbox.
- Методология БЭМ.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Adobe XD.
Образование:Высшее.
Гарантии:
- Всегда online.
- Отвечаю на все письма.
- Выполняю заказы в сроки.
- Работаю качественно
- Бесплатно делаю правки в течение 2 недель после передачи архива с готовой версткой.
- Берусь за работу при минимальной предоплате или по "безопасной сделке".
Контакты:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @marmeladywka
- Instagram: marmeladywka_verstka
Портфолио
- Landing HTML5 + CSS3 + JS49 просмотров
- Верстка лендинга69 просмотров
- Сайт портфолио. Адаптивная вёрстка.64 просмотра
- Landing сайт TATU58 просмотров
- Адаптивная верстка сайта Bicycle49 просмотров
- Адаптивный сайт Saturn44 просмотра
- Адаптивная верстка сайта JOGA56 просмотров
- Адаптивная верстка сайта PrimeOne42 просмотра