marmeladywka

Екатерина marmeladywka

 
34 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

 Я ответственный, надежный и трудолюбивый ВЕРСТАЛЬЩИК сайтов.

Сверстаю ваш сайт четко по макету ,сделаю его адаптивным чтобы он

корректно отображался на любом устройстве и учту все ваши требование.

"Самый ценный ресурс в нашей жизни - это ВРЕМЯ.

Поэтому я готова приступить к исполнению Вашего заказа уже сейчас!"

Сайт портфолио:

https://marmeladywka.github.io/mysite/index.html

Знания :

  • HTML5, CSS3
  • JavaScript, jQuery
  • SCSS/SASS
  • Gulp
  • Адаптивная верстка.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Реализация pixel perfect.
  • Flexbox.
  • Методология БЭМ.
  • Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Adobe XD.

Образование:

Высшее.

Гарантии:

  • Всегда online.
  • Отвечаю на все письма.
  • Выполняю заказы в сроки.
  • Работаю качественно
  • Бесплатно делаю правки в течение 2 недель после передачи архива с готовой версткой.
  • Берусь за работу при минимальной предоплате или по "безопасной сделке".

Контакты:

JavascriptFigmajQuery