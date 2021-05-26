Адаптивная вёрстка, качественно и в срок!!!БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Java Script.
РАЗРАБОТКА АДАПТИВНЫХ И КРОСБРАУЗЕРНЫХ САЙТОВ
Основные принципы в работе:
- Качественно и в срок!
- Вежливое и порядочное ведение переговоров
- Довожу начатое дело до конца
Гарантия на верстку :В течение 30 дней после передачи готовой верстки я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены или замечены позже.
Технологии и навыки:
- HTML5
- CSS3
- БЭМ
- Flexbox | Grid
- SASS/SCSS
- Gulp
- JavaScript
- Responsive
- Parallax scrolling
- Логичный и валидный код.
Портфолио:
Оплата:
- Работаю без предоплаты !
- способы оплаты: Приват, Webmoney, Денежный перевод, Безопасная сделка
E-mail: [email protected]
Телеграм: https://t.me/Aervv
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Отзывы заказчиков
$190
10 баллов
4 года назад
Впечатления от работы и ее результатов остались самые положительные. Я - не самый "легкий" заказчик, но с Валентином проблем не было - спокойный, совершенно неконфликтный, не считает оплату за каждое движение. Короче, большой молодец. Рекомендую !
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Надеждой. Всегда была на связи, четкое и понятное тз, моментальная оплата. Всем рекомендую!
$15
10 баллов
4 года назад
CSSHTML
Отличная работа, очень внимательный подход, сделал все, что было необходимо, был все время на связи.
Ответный отзыв
Было приятно работать с Екатериной. Хороший заказчик.Рекомендую