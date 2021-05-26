Aerw

Валентин Aerw

 
32 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адаптивная вёрстка, качественно и в срок!!!БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Java Script.

РАЗРАБОТКА АДАПТИВНЫХ И КРОСБРАУЗЕРНЫХ САЙТОВ

﻿Основные принципы в работе:

  • Качественно и в срок!
  • Вежливое и порядочное ведение переговоров
  • Довожу начатое дело до конца

﻿﻿Гарантия на верстку :

В течение 30 дней после передачи готовой верстки я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки ﻿которые могли быть пропущены или замечены позже.

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﻿Технологии и навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • БЭМ
  • Flexbox | Grid
  • SASS/SCSS
  • Gulp
  • JavaScript
  • Responsive
  • Parallax scrolling
  • Логичный и валидный код.

﻿Портфолио:

﻿ Портфолио

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﻿﻿Оплата:

  • Работаю без предоплаты﻿ !
  • способы оплаты: Приват, Webmoney, Денежный перевод, Безопасная сделка
﻿Связь:

﻿ ﻿E-mail: [email protected] ﻿

﻿ Телеграм: https://t.me/Aervv

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    Отзывы заказчиков

    knn3470511
    Надежда 
    56 лет
    7 лет в сервисе
    Была
    4 года назад
    $190
    10 баллов
    4 года назад
    Верстка и программирование сайт
    Впечатления от работы и ее результатов остались самые положительные. Я - не самый "легкий" заказчик, но с Валентином проблем не было - спокойный, совершенно неконфликтный, не считает оплату за каждое движение. Короче, большой молодец. Рекомендую !
    Очень доволен сотрудничеством с Надеждой. Всегда была на связи, четкое и понятное тз, моментальная оплата. Всем рекомендую!
    Ответный отзыв
    katikdnepr
    Екатерина 
    43 года
    18 лет в сервисе
    Была
    2 года назад
    $15
    10 баллов
    4 года назад
    Верстка HTML + CSS одной страницы
    CSSHTML
    Отличная работа, очень внимательный подход, сделал все, что было необходимо, был все время на связи.
    Было приятно работать с Екатериной. Хороший заказчик.Рекомендую
    Ответный отзыв