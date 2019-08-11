knn3470511

Надежда knn3470511

 
56 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Являюсь коммерческим директором сети салонов по пошиву штор. Поэтому занимаюсь работой, в т.ч., и сайта S-house.ru, в котором периодически требуются правки и т.п. Работаю исключительно как прямой заказчик, другими сайтами не занимаюсь...

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

edward_babetskyi
Эдуард 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$200
3 балла
3 года назад
Верстка и программирование сайт
Спустя время решил написать отзыв заказчику... Надежда человек который хочет получит все даже больше в сроки. Изначально ей делали макет, который был просто наброском из картинок, я предупредил об том что её обманывают она решила все с дизайнером он доделал дизайн через несколько дней в адекватном виде... Дизайн получил, начал работу но по итогу в конце когда я скинул Надежде архив с версткой она дала знать о том что она не понимает как все открыть... Ну и хостинг для предоставления работы мне не предоставили. В конце концов, проект закрыть Надежда решила через арбитраж, заказчику было всё ровно на верстку и готова ли она. Ещё момент таков, в конце мне написал дизайнер который делал верстку и немного разговорились. Он так же не очень доволен от сотрудничества с Надеждой... Если нужны доказательства, нет проблем переписку предоставить могу.
Я выбрала Эдуарда исполнителем для реализации https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/verstka-i-programmirovanie-sajt-1112712/. Времени на реализацию проекта было достаточно. Однако, даже через неделю после оговоренного срока окончания работы, мне не было предоставлено ни одной страницы реализованного проекта, даже маленькой части этого проекта, ничего. Мне пришлось обратиться в арбитраж (Дело №2206_1БП/2021), решение было вынесено в мою пользу и средства на БС разблокировали.
Ответный отзыв
shumka113
33 года
10 лет в сервисе
Была
11 дней назад
$50
9 баллов
4 года назад
Базовая сео-оптимизация
WordPress
Надежда - очень приятный в общении заказчик. Своевременная обратная связь и оплата произведенной работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Работу выполнила не быстро, а просто моментально. Очень деловой подход, приятно работать с профессионалом ! Постоянно на связи, все ок. Рекомендую !
Ответный отзыв
Aerw
32 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$190
10 баллов
4 года назад
Верстка и программирование сайт
Очень доволен сотрудничеством с Надеждой. Всегда была на связи, четкое и понятное тз, моментальная оплата. Всем рекомендую!
Впечатления от работы и ее результатов остались самые положительные. Я - не самый "легкий" заказчик, но с Валентином проблем не было - спокойный, совершенно неконфликтный, не считает оплату за каждое движение. Короче, большой молодец. Рекомендую !
Ответный отзыв
thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
5 часов назад
$200
8 баллов
4 года назад
Создание продающего лендинга
Все прошло хорошо. Надежда постоянно давала своевременную обратную связь и оплатила заказ в срок.
Сначала мне очень понравился эскиз, который и послужил основой для создания лендинг-страницы. Пересмотрела много вариантов у других, но остановилась на Виталии - он не жалел времени, бесплатно отрисовывал варианты, давал советы, короче, просто был настроен на работу. Ведь на проект откликаются многие, даже не читая его, а дальше сразу ждут, что станут исполнителем. Виталий просто убедил меня, что он справится с задачей и справился с ней очень хорошо. Рекомендую !
Ответный отзыв
Milaksa
44 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Аудит сайта
Сотрудничество с Надеждой сложилось отлично. Постановка задачи понятная. Нюансы обсудили в месенджере. Заказчик всегда на связи. На работу мне потребовалось больше времени, дед-лайн без проблем передвинули. Кто работал в условиях жестких дед-лайнов, поймет, какой это крутой бонус) Оплата практически сразу по завершению работы. Заказчика уверено рекомендую!
Я не первый раз обращаюсь к специалистам по аудиту сайта. Я - не специалист по сео, я прямой заказчик со своим сайтом. Меня всегда "напрягал" получаемый отчет - сплошные термины и ссылки, я просто терялась в этом. Тот результат, что я получила от Людмилы, выгодно отличается от всей предыдущих. Все пункты содержат сначала короткое разъяснения "для чайников", затем описание проблемы, затем пути решения этой проблемы. Все понятно, просто, с примерами - очень профессиональный подход. Далее не могу не отметить очень скромную сумму за такую работу. Такая работа явно стоит гораздо дороже! Рекомендую, не пожалеете !
Ответный отзыв
Показать больше отзывов