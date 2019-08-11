knn3470511

Необходима базовая SEO-оптимизация нового лендинга на WordPress. Задача включает настройку title и других метатегов в соответствии с запросами пользователей из Москвы и области. Убедитесь, что сайт соответствует требованиям поисковых систем для повышения видимости.
Являюсь коммерческим директором сети салонов по пошиву штор. Поэтому занимаюсь работой, в т.ч., и сайта S-house.ru, в котором периодически требуются правки и т.п. Работаю исключительно как прямой заказчик, другими сайтами не занимаюсь...
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен4 года назад
Изложено в прикрепленном файле, макет по ссылке https://yadi.sk/i/J6bG1docAdKV1QHTML-верстка2 исполнителяЗавершен4 года назад
Есть старый лендинг, который не продает. Нужен новый, чтобы как можно больше посетителей оставили информацию о себе. Мы продаем услугу, т.е. нам нужно пообщаться с клиентом, получить контакт. Планируется для показа целевой ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30
Технический аудит, выявление основных ошибок Коммерческий аудит. Рекомендации по увеличения эффективности сайта исходя из прилагаемой ЦАТестирование сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $70
Анализ сайта, как технический, так и коммерческий,Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сайт s-house.ru. Нужно увеличить посещаемость в т.ч. и за счет хороших отзывов о компании, упоминаний в нужных местах и т.п. Короче, нужен спец в данной области. Использую РСЯ. Результат неплохой но хочется больше... Переход в ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Компания занимается изготовление под заказ штор, карнизов и жалюзи. Сайт полностью изменен в июне, пока серьезно продвижением не занимались. Надеемся найти грамотных специалистов, в т.ч. и по соц.сетямПоисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт s-house.ru. Opencart. Некоторые страницы (блоки страниц) хотелось бы исправить. Есть предварительный макет, он может быть откорректирован согласно требованиям программиста. Нужно быстро и качественно внести изменения на сайте, чтобы все работало согласно пожеланиям. Макеты - ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт s-house.ru На главной странице сайта нужно изменить дизайн блоков: 1) "преимущества пошива в ателье..." (замена на отрисованные символы или...) размер 215*160 -2)" закажи шторы - получи тюль в подарок "- баннер ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт6 лет назад
http://s-house.ru - данный сайт необходимо пополнить карточками товара (ткани, жалюзи и карнизы). Материалы будут предоставленыНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходим аудит сайта s-house.ru для дальнейшей работы с ним.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
http://shous.freelancerphp.com. - адрес сайта. Нужны еще 12 отзывов от клиентов в формате главной страницы сайта (фото+текст+желат эл.почта) для размещеня на ней. А также видеоотзыв. БыстроКопирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна эффективная и недорогая РК. Подробности прилагаютсяКонтекстная реклама46 заявокЗакрыт6 лет назад
- $390
Подробности прилагаются. Оплата - 25000 руб. Сайт на Джумле, версия стараяСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт6 лет назад
В прикрепленном файлеДизайн сайтов35 заявокЗакрыт6 лет назад
сайт s-house.ru. написан на JOOMLA. Требуется: - установка и отладка связи он-лайн с посетителями сайта. Оператор (несколько операторов) должны иметь возможность увидеть посетителя и переписываться с ним - создание мобильной версии или адаптация ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Есть старый сайт - s-house.ru и новый лендинг s-house/land.ru. Сейчас - эффективности никакой. Сайт раньше работал, делали давно. Лендинг сделали в этом году, но эффекта еще меньше, чем от сайта. Рассмотрю варианты: - ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт6 лет назад
s-house.ru/land - нужна бюджетная, но эффективная рекламная компания, РК проводились, но эффекта нет.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для фирмы, специализирующейся на индивидуальном изготовлении штор, карнизов, жалюзи нужна новая лендинг-страница. Не в стиле сайта (он будет переделываться) s-house.ru и тем более, не как уже есть http://s-house.ru/promo-shtory// Примерное ТЗ прилагается, нужен продукт, который будет ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Наш сайт s-house.ru. Понятно, что нужно переделывать, но как еще один вариант хотим попробовать рекламу в соцсетях. Сняли видео в салоне штор, своими силами, не профессиональная сьемка, о нем идет речь в ком.предложении .Есть предложение ...Контекстная реклама24 заявкиЗакрыт7 лет назад