Создать лендинг на конструкторе

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок640 просмотров

Необходимо создать лендинг. Дизайнерская проработка не нужна. Нужно сделать по примеру сайта, но только главную страницу: https://stigmashow.com/wow/. Все подробности сообщу исполнителю.

Можно собрать на любом конструкторе. Пишите в лс

4 года назад
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