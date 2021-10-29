Быстрая и Качественная адаптивная вёрстка сайта. Если хотите с подключением js, то без вопросов. (HTML+CSS+JS)
Все что вам необходимо знать обо мне. :)
- Стараюсь быстро и качественно выполнять заказы.
- Не страшусь любой работы.
- Если вдруг, вас интересует что-то кроме вёрстки, не переживайте, возможно я это тоже умею.
- Из неожиданных навыков имеются:
- Работа с фото и видео редакторами (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sony Vegas Pro, Movavi и т.п);
- Разработка персонального дизайна сайта (Figma);
- Цифровая графика CG (Прошёл курс по созданию графики в Adobe Photoshop, могу диплом показать );
- 3D - моделирование и чертежи (Autodesk 3Ds Max + AutoCad, Maya, Blender);
- Веду свадьбы, корпоративы ... (шутка);
Мультизадачный специалист в цифровой сфере, это именно тот человек, который необходим в наш век продвинутых технологий.
А, работать с таким специалистом или нет, это уже решать Вам!
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