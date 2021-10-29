benjik_lebedev

Вениамин benjik_lebedev

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Быстрая и Качественная адаптивная вёрстка сайта. Если хотите с подключением js, то без вопросов. (HTML+CSS+JS)

﻿Все что вам необходимо знать обо мне. :)

  • Стараюсь быстро и качественно выполнять заказы.
  • Не страшусь любой работы.
  • Если вдруг, вас интересует что-то кроме вёрстки, не переживайте, возможно я это тоже умею.
  • Из неожиданных навыков имеются:
  • Работа с фото и видео редакторами (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sony Vegas Pro, Movavi и т.п);
  • Разработка персонального дизайна сайта (Figma);
  • Цифровая графика CG (Прошёл курс по созданию графики в Adobe Photoshop, могу диплом показать );
  • 3D - моделирование и чертежи (Autodesk 3Ds Max + AutoCad, Maya, Blender);
  • Веду свадьбы, корпоративы ... (шутка);
Удалённая занятость на основном месте работы позволяет мне грамотно распределить время на выполнение основной работы и Ваши заказы.

Мультизадачный специалист в цифровой сфере, это именно тот человек, который необходим в наш век продвинутых технологий.

А, работать с таким специалистом или нет, это уже решать Вам!