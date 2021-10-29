Быстрая и Качественная адаптивная вёрстка сайта. Если хотите с подключением js, то без вопросов. (HTML+CSS+JS)

﻿Все что вам необходимо знать обо мне. :)

Стараюсь быстро и качественно выполнять заказы.

и выполнять заказы. Не страшусь любой работы.

Если вдруг, вас интересует что-то кроме вёрстки, не переживайте, возможно я это тоже умею.

Из неожиданных навыков имеются:

Работа с фото и видео редакторами (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sony Vegas Pro, Movavi и т.п);

Разработка персонального дизайна сайта (Figma);

Цифровая графика CG (Прошёл курс по созданию графики в Adobe Photoshop, могу диплом показать );

3D - моделирование и чертежи (Autodesk 3Ds Max + AutoCad, Maya, Blender);

Веду свадьбы, корпоративы ... (шутка);

Удалённая занятость на основном месте работы позволяет мне грамотно распределить время на выполнение основной работы и Ваши заказы.

Мультизадачный специалист в цифровой сфере, это именно тот человек, который необходим в наш век продвинутых технологий.