Есть примерный макет станицы и частично реализованная сама страница. Необходимо проанализировать страницу доработать её и оптимизировать её под отображение на ПК и мобильных устройствах. Дизайн нормально не оптимизирован так как ...
Нужно сверстать одностраничный сайт
Нужно сверстать одностраничный сайт. Пожалуйста сразу оставите примерную стоимость и срок.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка17 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Простая верстка. Нужно качественно. Бюджет 1500р. Верстки на пол вечера. Адаптив. Оплата по фактуЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Какая цена и сроки за верстку дизайна из фигмы с адаптивом на все экраны на WordPress? Просьба не предлагать другие плафтормы. Только WordPress Дизайн тут: https://www.figma.com/file/p4G78T7tctzqaGQuT59A9g/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD?node-id=0%3A1HTML-верстка33 заявкиЗакрыт4 года назад
- $90
Макет и тз в прилодении. Бюджет 6000-7000р. Оплата по факту.HTML-верстка11 заявокЗакрыт4 года назад
- $150
Необходимо качественно реализовать верстку макета landing page из psd. В целом макет не сложный, большая часть - это однотипные блоки, но есть форма, которая достаточно сложная в реализации. Использовать bootstrap нельзя. Можно использовать библиотеку jQuery, ...Завершен4 года назад
Ссылка на лендинг https://yadi.sk/i/wWfCgqrD5mcveQ По всем вопросам пишите в личку или в телегу Работаю строго с исполнителями, студии не пишите, сразу забанюЗавершен4 года назад
- $50
Макет в приложении. Оплата по факту. Бюджет 4000рЗакрыт4 года назад
Нужна верстка и натяжка шаблона Opencart 3. Тз в файле.Завершен4 года назад
Требуется разработка одностраничного продающего сайта с адаптацией под планшеты и телефоны, простыми анимацией и формой обратной связи. Макет отправлю. В приоритете сроки - оставляйте заявку только если готовы приступить сейчас.Завершен4 года назад
Добрый день! Мне нужно вот этот макет блога "сверстать" на тильде: https://www.figma.com/file/F5WNJypuCHtuxbtitzWzPC/Simplewealth-blog-05.31?node-id=434%3A3 Основное требование - все элементы должны выглядеть как на макете, чтоб не надо было ...Завершен4 года назад