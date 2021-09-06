Сверстать сайт по макетам Figma

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка222 просмотра

Нужно сверстать мобильную и десктоп версию сайта согласно отправленным макетам Figma. Платеж будет отправлен двумя отдельными частями.

Figma
4 года назад
ieb10
Эрик 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
$500
16 дней
Escrow
Рад нашему сотрудничеству, работа выполнена отлично.
Всё прошло быстро и по делу. Крутой заказчик/крутой проект - рекомендую!

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
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HTML-верстка