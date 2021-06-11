Нужна верстка

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Завершен55 заявок1058 просмотров

Добрый день!

Нужна верстка, макет дизайна вышлю в ЛС.

В заявке прошу указывать ваш опыт, часовую ставку. 

4 года назад
Neagara
Алена 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

aendnn
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
4 года назад
$80
4 дня
Escrow
Рекомендую, Анну! все сделано быстро, качественно! Коммуникация оперативная. Спасибо большое за работу! Приятного отдыха ;-)
Спасибо, Алена) Сотрудничество прошло отлично, рекомендую!

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