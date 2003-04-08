Shahzod123

Веб программирование, Frontend, Верстка по макету
Верстка макетов. Быстрая и качественная верстка Лендинг пейдж(landing page).
👋 Хеллоу!
Приветствует тебя "Frontend- Разработчик".
Что я умею: Верстка макетов (Figma, Photoshop), Flex-верстки (Адаптивная верстка).
Мои ключевые навыки: HTML5, CSS, Bootstrap, БЭМ (Грамматика), JavaScript, jQuery, Gulp, Sass, Adobe Photoshop, Figma.
李 Честность, пунктуальность и откровенность
Выполняю все задание на чистую совесть. Ведь Цена=Качество.
И да все правки бесплатные!
珞 Заинтересован?
Можете обсудить только по этим контактам:
E-mail: [email protected],
Instagram: https://www.instagram.com/ibragimoff_03/,
Мобильный: +998 (93) 503-57-83 (skype).
Всегда готов обсудить заказ по телефону или любом другом формате!( Видеозвонки, переписки и т.д. )
酪 Всегда на связи!
Мои счета
Yandex (ЮMoney): 4100 1153 4124 2537.
UzCard (Если вы с Узбекистана): 8600 5304 7031 6228.