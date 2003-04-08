Веб программирование, Frontend, Верстка по макету

Верстка макетов. Быстрая и качественная верстка Лендинг пейдж(landing page).

👋 Хеллоу!

Приветствует тебя "Frontend- Разработчик".

Что я умею: Верстка макетов ( Figma, Photoshop ), Flex-верстки ( Адаптивная верстка ).

Мои ключевые навыки: HTML5, CSS, Bootstrap, БЭМ ( Грамматика ), JavaScript, jQuery, Gulp, Sass, Adobe Photoshop, Figma.

李 Честность, пунктуальность и откровенность

Выполняю все задание на чистую совесть. Ведь Цена=Качество.

﻿И да все правки бесплатные!

珞 Заинтересован?

Телеграм: t.me/Shahzod123,

E-mail: [email protected],

Instagram: https://www.instagram.com/ibragimoff_03/,

Мобильный: +998 (93) 503-57-83 (skype).

Всегда готов обсудить заказ по телефону или любом другом формате!( Видеозвонки, переписки и т.д. )

酪 Всегда на связи!

 Мои счета

Yandex (ЮMoney): 4100 1153 4124 2537.

UzCard (Если вы с Узбекистана): 8600 5304 7031 6228.