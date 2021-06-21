Вёрстка дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок732 просмотра

Необходимо сверстать макет под Битрикс,. Дизайн в Фигме. Дизайн по ссылке.

Адаптированные версии.

В предложениях указывайте срок и стоимость. На вопросы могу ответить в личке. 

FigmaNode.js
4 года назад
tassay
42 года
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3 года назад

Выбранный исполнитель

jay-web
32 года
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Был
2 года назад
4 года назад
$50
4 дня
Escrow
Вёрстка выполнена в срок, Дмитрий на связи.
Были проблемы с оплатой из-за финансовых трудностей, но в целом сотрудничеством доволен: адекватное общение, понятная задача

Заявки фрилансеров

Арсен
 
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