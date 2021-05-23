jay-web

Дмитрий Соболев jay-web

 
32 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Пишу максимально надёжный и быстрый код, обеспечивающий высокую скорость работы вашего сайта.

﻿Моя цель - сделать Ваш бизнес проще и доступнее!

Внимание! В последнее время наблюдается снижение скорости загрузки или недоступность работ в моём портфолио, т.к. они размещены на украинском хостинге. Надеюсь на Ваше понимание и скорую стабилизацию обстановки на территории дружественного нам государства.

Связь:

Мой сайт-калькулятор, на котором вы можете рассчитать предварительную стоимость работы и оформить заявку:

Почему стоит выбрать меня в качестве исполнителя Вашего заказа:

  • Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
  • Оптимизирую все файлы таким образом, чтобы скорость загрузки страницы была максимальной. Ваши клиенты не уйдут, не дождавшись загрузки сайта.
  • Сайт отлично выглядит и на компьютерах, и на телефонах. Посетители смогут удобно его использовать.
  • Результат выглядит одинаково во всех современных браузерах и на всех устройствах.
  • Вы можете самостоятельно рассчитать предварительную стоимость работы на моём сайте-калькуляторе, задав ряд необходимых параметров.
  • Собственный домен.
Гарантия на верстку. В течение двух недель после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и в кратчайшие сроки исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне крайне важно, чтобы клиент остался доволен!

Ответственность:

  • всегда довожу дело до конца
  • не нарушаю сроки
  • даю консультации по макету
  • не беру предоплату
  • всегда на связи
  • зелёная зона Google Page Speed (desktop/mobile), там, где это в принципе возможно
  • валидация https://validator.w3.org/
Род занятий:

  • Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только быстрый и надёжный код
  • Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
  • Адаптивность, отзывчивость (responsive)
  • CSS3\JS анимация сайтов
Технологии:

  • HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS (SCSS), Flexbox/Grid, БЭМ, Gulp, чистый JavaScript.
Моя вёрстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Образование:

  • Высшее техническое
Портфолио:

Оплату можно произвести одним из следующих способов:

  • Безопасная сделка
  • Криптовалютный кошелёк
  • На карты большинства банков РБ
  • Яндекс.Деньги (YooMoney)
  • WebMoney
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Портфолио

Отзывы заказчиков

bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
3 года назад
Верстка интеррфейса веб приложения
FigmaJavaScript
Отличный исполнитель, быстро оперативно, внес все правки, рекомендую!
Было приятно работать с данным заказчиком. Рекомендую.
Ответный отзыв
tassay
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Вёрстка дизайна
FigmaNode.js
Вёрстка выполнена в срок, Дмитрий на связи.
Были проблемы с оплатой из-за финансовых трудностей, но в целом сотрудничеством доволен: адекватное общение, понятная задача
Ответный отзыв
marlboro_x
Кир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Сверстать 2 страницы с адаптацией под мобильный
Figma
Отличный специалист, все сделано в оговоренные сроки, были учтены все мои пожелания. Рекомендую. Будем работать еще.
Приятный в общении заказчик. Была произведена полная предоплата заказа. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Malisha9
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$90
9 баллов
4 года назад
Адаптивная вёрска многостраничника
BootstrapFigma
Качественно справился с поставленной задачей. Адекватно реагировал на критику и быстро внёс необходимые правки. Вёрстка, как и оговаривалось, прошла валидацию, тест на скорость и выполнена на чистом js. Отдельное спасибо за отправку формы на почту. Рекомендую.
Приятно было с Вами работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#629