Пишу максимально надёжный и быстрый код, обеспечивающий высокую скорость работы вашего сайта.

﻿Моя цель - сделать Ваш бизнес проще и доступнее!

Внимание! В последнее время наблюдается снижение скорости загрузки или недоступность работ в моём портфолио, т.к. они размещены на украинском хостинге. Надеюсь на Ваше понимание и скорую стабилизацию обстановки на территории дружественного нам государства.

Связь:

Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Оптимизирую все файлы таким образом, чтобы скорость загрузки страницы была максимальной. Ваши клиенты не уйдут, не дождавшись загрузки сайта.

Сайт отлично выглядит и на компьютерах, и на телефонах. Посетители смогут удобно его использовать.

Результат выглядит одинаково во всех современных браузерах и на всех устройствах.

Вы можете самостоятельно рассчитать предварительную стоимость работы на моём сайте-калькуляторе, задав ряд необходимых параметров.

Собственный домен.

В течение двух недель после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и в кратчайшие сроки исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне крайне важно, чтобы клиент остался доволен!

Ответственность:

всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроки

даю консультации по макету

не беру предоплату

всегда на связи

зелёная зона Google Page Speed (desktop/mobile), там, где это в принципе возможно

валидация https://validator.w3.org/

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только быстрый и надёжный код

Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

Адаптивность, отзывчивость (responsive)

CSS3\JS анимация сайтов

HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS (SCSS), Flexbox/Grid, БЭМ, Gulp, чистый JavaScript.

Моя вёрстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Образование:

Высшее техническое