Пишу максимально надёжный и быстрый код, обеспечивающий высокую скорость работы вашего сайта.
Моя цель - сделать Ваш бизнес проще и доступнее!
Внимание! В последнее время наблюдается снижение скорости загрузки или недоступность работ в моём портфолио, т.к. они размещены на украинском хостинге. Надеюсь на Ваше понимание и скорую стабилизацию обстановки на территории дружественного нам государства.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/jay_team_web
- Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Оптимизирую все файлы таким образом, чтобы скорость загрузки страницы была максимальной. Ваши клиенты не уйдут, не дождавшись загрузки сайта.
- Сайт отлично выглядит и на компьютерах, и на телефонах. Посетители смогут удобно его использовать.
- Результат выглядит одинаково во всех современных браузерах и на всех устройствах.
- Вы можете самостоятельно рассчитать предварительную стоимость работы на моём сайте-калькуляторе, задав ряд необходимых параметров.
- Собственный домен.
Со мной удобно работать и мне крайне важно, чтобы клиент остался доволен!
Ответственность:
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроки
- даю консультации по макету
- не беру предоплату
- всегда на связи
- зелёная зона Google Page Speed (desktop/mobile), там, где это в принципе возможно
- валидация https://validator.w3.org/
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только быстрый и надёжный код
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive)
- CSS3\JS анимация сайтов
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS (SCSS), Flexbox/Grid, БЭМ, Gulp, чистый JavaScript.
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Образование:
- Высшее техническое
- Безопасная сделка
- Криптовалютный кошелёк
- На карты большинства банков РБ
- Яндекс.Деньги (YooMoney)
- WebMoney
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/jay_team_web
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
FigmaJavaScript
Отличный исполнитель, быстро оперативно, внес все правки, рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно работать с данным заказчиком. Рекомендую.
$50
10 баллов
4 года назад
FigmaNode.js
Вёрстка выполнена в срок, Дмитрий на связи.
Ответный отзыв
Были проблемы с оплатой из-за финансовых трудностей, но в целом сотрудничеством доволен: адекватное общение, понятная задача
$25
10 баллов
4 года назад
Figma
Отличный специалист, все сделано в оговоренные сроки, были учтены все мои пожелания. Рекомендую. Будем работать еще.
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик. Была произведена полная предоплата заказа. Однозначно рекомендую.
$90
9 баллов
4 года назад
BootstrapFigma
Качественно справился с поставленной задачей. Адекватно реагировал на критику и быстро внёс необходимые правки. Вёрстка, как и оговаривалось, прошла валидацию, тест на скорость и выполнена на чистом js. Отдельное спасибо за отправку формы на почту. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно было с Вами работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
HTML-верстка
4 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
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