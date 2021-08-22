saikosha_04

HTML-верстальщик Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript,

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал)

Связь:

Ответственность 100% кроме того:

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату

- всегда на связи

Род занятий:

- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.