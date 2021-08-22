saikosha_04

HTML-верстальщик Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript,
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Есть возможность работать по договору (безнал)
Связь:
- Gmail: [email protected]
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату
- всегда на связи
Род занятий:
- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.