Поправить всплывающую форму

Здравствуйте.

Всплывающие формы немного кривые, надо поправить.

Например тут: http://ydacha2.webindigo24.ru/projects/volodino/taunkhaus-75-kv-m/

Кнопка работает не по всему размеру, а только по краям.

Номер в поле уплывает вниз.

Такая ошибка на всех страницах.

Но я думаю, что если ее поправить, то форма везде починится.