Поправить всплывающую форму

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Завершен7 заявок408 просмотров

Здравствуйте.

Всплывающие формы немного кривые, надо поправить.

Например тут: http://ydacha2.webindigo24.ru/projects/volodino/taunkhaus-75-kv-m/

Кнопка работает не по всему размеру, а только по краям.

Номер в поле уплывает вниз. 

Такая ошибка на всех страницах. 

Но я думаю, что если ее поправить, то форма везде починится. 

4 года назад
WMDrakon
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Выбранный исполнитель

xzxcuzxmx
Игорь 
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4 года назад
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Escrow
Все отлично. Сделал задачу за 20 минут. Рекомендую.
Благодарен Александру за поставленную задачу, приятный по общению, работал с ним хоть и мало, но с удовольствием.

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