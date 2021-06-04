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Поправить всплывающую форму
Здравствуйте.
Всплывающие формы немного кривые, надо поправить.
Например тут: http://ydacha2.webindigo24.ru/projects/volodino/taunkhaus-75-kv-m/
Кнопка работает не по всему размеру, а только по краям.
Номер в поле уплывает вниз.
Такая ошибка на всех страницах.
Но я думаю, что если ее поправить, то форма везде починится.
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