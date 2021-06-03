Требуется создать лендинг, настроить адаптацию и анимацию

$164
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка148 просмотров

Все подробности пришлю в телеграмм

4 года назад
guest_16227397533105
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

inwall
Сергей 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
4 года назад
$164
2 дня
Escrow
спасибо, все отлично!
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую

Заявки фрилансеров

inwall
Сергей 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
4 года назад

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