Верстка сайта адаптив

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Завершен67 заявок1881 просмотр

Требуется опытный верстальщик, периодически будем давать задания.

На данный момент требуется сверстать несколько не сложных страниц.

4 года назад
microscript
Игорь 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mochalov_aa
Александр 
42 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$10
1 день
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Оперативно и качественно выполнил работу . Всегда на связи. Рекомендую!
Всё ок. Задача выполнена, оплата получена.

Заявки фрилансеров

Абакар
 
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HTML-верстка
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