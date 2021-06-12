Требуется сверстать сайт из 10 страниц с использованием Bootstrap и jQuery. Полные эскизы будут предоставлены для работы. Ожидаются предложения по времени выполнения и стоимости проекта.
Верстка сайта адаптив
Требуется опытный верстальщик, периодически будем давать задания.
На данный момент требуется сверстать несколько не сложных страниц.
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