thekuznecoff

Дмитрий thekuznecoff

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
HTML - верстка

Серьёзно отношусь к проекту — работаю по договору не нарушаю сроки. Моя цель — выполнить задачу клиента, принести пользу и результат. Верстка из макетов PSD/Sketch/Figma/Adobe XD. Адаптивно, валидно по w3c, кроссбраузерно. Качественный, поддерживаемый и масштабируемый код.

Контакты:

﻿https://thekuznecoff.github.io/portfolio/

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Отзывы заказчиков

veniamin85
Вениамин 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Врестка
Отличная работа, Дмитрий мастер своего дела, сделал качественно верстку, ХТМЛ чистенький, аккуратненькая таблица стилей, работа выполнена очень оперативно без лишних вопросов и четко в оговоренный срок. Тут в оценках есть оценка 10 баллов как максимальная, Михаилу смело ставлю 20! Молодчина, так держать, буду сотрудничать с Вами постоянно!
ok
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