HTML - верстка
Серьёзно отношусь к проекту — работаю по договору не нарушаю сроки. Моя цель — выполнить задачу клиента, принести пользу и результат. Верстка из макетов PSD/Sketch/Figma/Adobe XD. Адаптивно, валидно по w3c, кроссбраузерно. Качественный, поддерживаемый и масштабируемый код.
Контакты:
https://thekuznecoff.github.io/portfolio/
- email: [email protected]
- telegram: https://t.me/thekuznecoff
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Отличная работа, Дмитрий мастер своего дела, сделал качественно верстку, ХТМЛ чистенький, аккуратненькая таблица стилей, работа выполнена очень оперативно без лишних вопросов и четко в оговоренный срок. Тут в оценках есть оценка 10 баллов как максимальная, Михаилу смело ставлю 20! Молодчина, так держать, буду сотрудничать с Вами постоянно!