Отличная работа, Дмитрий мастер своего дела, сделал качественно верстку, ХТМЛ чистенький, аккуратненькая таблица стилей, работа выполнена очень оперативно без лишних вопросов и четко в оговоренный срок. Тут в оценках есть оценка 10 баллов как максимальная, Михаилу смело ставлю 20! Молодчина, так держать, буду сотрудничать с Вами постоянно!