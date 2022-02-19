Только качествино и в срок - Верстка сайта с адаптивом, валидным кодом. BEM, адаптивность, Flexbox, CSS3, HTML5, JQuery
Только качественно и в срок Верстка сайта с адоптивном, валидным кодом. BEM, адаптивность, Flexbox, CSS3, HTML5, JQuery
Привет!
Меня зовут Вениамин я ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК из Кривого рога. Работаю на лучшей фриланс бирже.
Люблю свою работу и делаю это хорошо чего скрывать=)). Люблю всех моих заказчиков, и готов продолжать сотрудничать
1) Качественную, 100% валидную вёрстку;
2) Адаптивную вёрстку под ЛЮБЫЕ ЭКРАНЫ;
3) Сдачу работы в ТОЧНЫЙ СРОК;
4) АДЕКВАТНУЮ ЦЕНУ, соответствующей средней по рынку;
5) ПОЛНУЮ ЗАНЯТОСТЬ только Вашим проектом;
В своей работе я использую:
- HTML5;
- CSS3;
- JQuery;
- flexbox;
- Grid;
- BEM;
Портфолио
- Адаптивная верстка 4 страниц сайта72 просмотра
- АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА ЛЕНДИНГА ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО83 просмотра
- АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА ЛЕНДИНГА ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС77 просмотров
- АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА ЛЕНДИНГА CUDA87 просмотров
- АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА ЛЕНДИНГА CREATIVES90 просмотров
- АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА ЛЕНДИНГА ELENA56 просмотров
- АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА ЛЕНДИНГА FREELANCER55 просмотров