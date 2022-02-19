veniamin85

Вениамин veniamin85

 
38 летУкраина/Кривой Рог
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Только качествино и в срок - Верстка сайта с адаптивом, валидным кодом. BEM, адаптивность, Flexbox, CSS3, HTML5, JQuery

Только качественно и в срок Верстка сайта с адоптивном, валидным кодом. BEM, адаптивность, Flexbox, CSS3, HTML5, JQuery

Привет!

Меня зовут Вениамин я ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК из Кривого рога. Работаю на лучшей фриланс бирже.

Люблю свою работу и делаю это хорошо чего скрывать=)). Люблю всех моих заказчиков, и готов продолжать сотрудничать

1) Качественную, 100% валидную вёрстку;

2) Адаптивную вёрстку под ЛЮБЫЕ ЭКРАНЫ;

3) Сдачу работы в ТОЧНЫЙ СРОК;

4) АДЕКВАТНУЮ ЦЕНУ, соответствующей средней по рынку;

5) ПОЛНУЮ ЗАНЯТОСТЬ только Вашим проектом;

В своей работе я использую:

- HTML5;

- CSS3;

- JQuery;

- flexbox;

- Grid;

- BEM;

Верстка сайтаjQuery