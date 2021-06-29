Качественная адаптивная вёрстка Вашего проекта
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery\JS.Кроссбраузерность
- Адаптивная верстка.
- LESS/SCSS
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Порядок работы:
Начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.
Готов работать по 20% предоплате.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.