Качественная адаптивная вёрстка Вашего проекта

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery\JS.Кроссбраузерность

Адаптивная верстка.

LESS/SCSS

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Адаптация / внедрение плагинов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Порядок работы:

Начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.

Готов работать по 20% предоплате.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.