Kristo96

Александр Kristo96

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная адаптивная вёрстка Вашего проекта

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery\JS.Кроссбраузерность
  • Адаптивная верстка.
  • LESS/SCSS
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Порядок работы:

Начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.

Готов работать по 20% предоплате.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.