alex_ander-web

Александр alex_ander-web

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка сайтов

Front-end juniorВерстка сайтов,Landing Page

Умения:

  • Все сайты без исключений адаптируются;
  • Оптимизация сайта, ускорение;
  • Правки/Доработки;
  • HTML5 / CSS3 / JS / Gulp, / БЕМ;
  • PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
  • проверки - Google Page Speed, W3C
  • JavaScript - в работе используется нативный JavaScript;
  • jQvery - используется редко;
  • Копия сайта

✉ Для сотрудничества обратитесь:

Почта - [email protected]

Telegram - https://t.me/alex_ander_web

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Отзывы заказчиков

Rod9
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$90
10 баллов
4 года назад
Адаптивная верстка готовых макетов
FigmaNode.js
Быстро и четко выполнил все ТЗ, даже добавил несколько дополнительных фич. На сообщения отвечает оперативно, правки делает быстро. Отлично разбирается в верстке, рекомендую!
Спасибо Родиону за оперативность в работе - всегда был на связи. Он готов помочь с трудностями, оплата сразу же после выполнения части задачи - рекомендую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
Ответный отзыв
katrina_99_29
Екатерина 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Верстка из псд
Александр высококвалифицированный специалист. Довольно непростой проект был сверстан. В работе чувствуется профессионализм и опыт. Все получилось. Один момент должна отметить - пришлось делать довольно много правок и дорабатывать макет, все поправки были внесены исполнителем, за что очень ему благодарна. Проект сдал раньше срока, чем очень помог. На связи находился всегда. Рекомендую исполнителя
Работать с Екатериной очень понравилось - обратная связь на высшем уровне. Единственный нюанс с задержкой оплаты, но в этом случае это не ее вина!
Ответный отзыв