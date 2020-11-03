Качественная верстка сайтов
Front-end juniorВерстка сайтов,Landing Page
Умения:
- Все сайты без исключений адаптируются;
- Оптимизация сайта, ускорение;
- Правки/Доработки;
- HTML5 / CSS3 / JS / Gulp, / БЕМ;
- PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- проверки - Google Page Speed, W3C
- JavaScript - в работе используется нативный JavaScript;
- jQvery - используется редко;
- Копия сайта
✉ Для сотрудничества обратитесь:Почта - [email protected]
Telegram - https://t.me/alex_ander_web
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Отзывы заказчиков
$90
10 баллов
4 года назад
FigmaNode.js
Быстро и четко выполнил все ТЗ, даже добавил несколько дополнительных фич. На сообщения отвечает оперативно, правки делает быстро. Отлично разбирается в верстке, рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо Родиону за оперативность в работе - всегда был на связи. Он готов помочь с трудностями, оплата сразу же после выполнения части задачи - рекомендую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
$45
10 баллов
5 лет назад
Александр высококвалифицированный специалист. Довольно непростой проект был сверстан. В работе чувствуется профессионализм и опыт. Все получилось. Один момент должна отметить - пришлось делать довольно много правок и дорабатывать макет, все поправки были внесены исполнителем, за что очень ему благодарна. Проект сдал раньше срока, чем очень помог. На связи находился всегда. Рекомендую исполнителя
Ответный отзыв
Работать с Екатериной очень понравилось - обратная связь на высшем уровне. Единственный нюанс с задержкой оплаты, но в этом случае это не ее вина!