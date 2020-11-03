Александр высококвалифицированный специалист. Довольно непростой проект был сверстан. В работе чувствуется профессионализм и опыт. Все получилось. Один момент должна отметить - пришлось делать довольно много правок и дорабатывать макет, все поправки были внесены исполнителем, за что очень ему благодарна. Проект сдал раньше срока, чем очень помог. На связи находился всегда. Рекомендую исполнителя