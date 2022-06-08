Вёрстка сайтов HTML(5), CSS(3),GULP, SCSS, JavaScript(DOM)

Адаптивная, качественная, кроссбраузерная вёрстка .

Методология БЭМ. Чистый, валидный код.

HTML(5), CSS(3),GULP, SCSS, JavaScript(DOM)

Сверстаю сайты по макетам из PSD и Figma.

Если у Вас макет сайта только для ПК версии, продумаю и разработаю вёрстку таким образом , что бы она была удобной в использование и красивой на планшетах и мобильных. Тем самым помогу Вам сэкономить.

Учту все Ваши пожелания!

Если в процессе составления ТЗ, что-то забыли прописать , внесу правки не структурного характера coвершенно бесплатно.

Выложусь на максимум , что бы Вы получили желаемый результат .

Предоплата Работаю без предоплаты!

Процесс работы:

Оцениваю работу

Договариваемся по срокам

Выполняю

Демонстрирую результат

Оплачиваете

Передаю архив с проектом

HTML(5)

CSS(3)

JS

Flexbox, Grid

Gulp

БЭМ

Карты: Сбер, АльфаБанк, Тинькоф.

Немножко о себе

Обучался самостоятельно пол года по документации и роликам на YouTube . Поpже прошёл курс от Фрилансер по жизни. Практиковал навыки на работах для портфолио . Сейчас прохожу обучение в it-incubator изучаю React,TypeScript.

Связаться со мной:

email: [email protected]

[email protected]

WhatsApp : +79523706571

telegrem : @molodov17