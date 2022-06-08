Адаптивная, качественная, кроссбраузерная вёрстка .
Методология БЭМ. Чистый, валидный код.
HTML(5), CSS(3),GULP, SCSS, JavaScript(DOM)
Сверстаю сайты по макетам из PSD и Figma.
Если у Вас макет сайта только для ПК версии, продумаю и разработаю вёрстку таким образом , что бы она была удобной в использование и красивой на планшетах и мобильных. Тем самым помогу Вам сэкономить.
Учту все Ваши пожелания!
Если в процессе составления ТЗ, что-то забыли прописать , внесу правки не структурного характера coвершенно бесплатно.
Выложусь на максимум , что бы Вы получили желаемый результат .
Предоплата Работаю без предоплаты!
Процесс работы:
- Оцениваю работу
- Договариваемся по срокам
- Выполняю
- Демонстрирую результат
- Оплачиваете
- Передаю архив с проектом
- HTML(5)
- CSS(3)
- JS
- Flexbox, Grid
- Gulp
- БЭМ
Карты: Сбер, АльфаБанк, Тинькоф.
Немножко о себе
Обучался самостоятельно пол года по документации и роликам на YouTube . Поpже прошёл курс от Фрилансер по жизни. Практиковал навыки на работах для портфолио . Сейчас прохожу обучение в it-incubator изучаю React,TypeScript.
Связаться со мной:
email: [email protected]
WhatsApp : +79523706571
telegrem : @molodov17
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