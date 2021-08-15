magicwp

Дмитрий magicwp

 
41 год
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Удобные сайты и интернет-магазины на Wordpress и Woocommerce. Адаптивная, кроссбраузерная верстка. PHP, JavaScript, jQuery, HTML5/CSS3.

Разработка сайтов любой сложности на Wordpress. Разработка плагинов. Адаптивная вёрстка. Всегда качественно и в срок.

Разработка сайтов на Wordpress и Woocommerce

  • Визитки
  • Landing Page
  • Корпоративные порталы
  • Интернет-магазины
  • Каталоги
  • Информационные
  • Сайт портфолио
  • Разработка плагинов
  • Реализация нестандартного функционала
Со мной удобно работать, и мне важно, чтобы клиент оставался доволен моей работой!

Навыки

  • Wordpress
  • Woocommerce
  • PHP
  • Javascript, JQuery
  • MySql
  • HTML5, Pug
  • CSS3, Sass
  • Elementor, Gutenberg
  • Адаптивная валидная кроссбраузерная верстка
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