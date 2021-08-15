Удобные сайты и интернет-магазины на Wordpress и Woocommerce. Адаптивная, кроссбраузерная верстка. PHP, JavaScript, jQuery, HTML5/CSS3.
Разработка сайтов любой сложности на Wordpress. Разработка плагинов. Адаптивная вёрстка. Всегда качественно и в срок.
Разработка сайтов на Wordpress и Woocommerce
- Визитки
- Landing Page
- Корпоративные порталы
- Интернет-магазины
- Каталоги
- Информационные
- Сайт портфолио
- Разработка плагинов
- Реализация нестандартного функционала
Навыки
- Wordpress
- Woocommerce
- PHP
- Javascript, JQuery
- MySql
- HTML5, Pug
- CSS3, Sass
- Elementor, Gutenberg
- Адаптивная валидная кроссбраузерная верстка
- e-mail: [email protected]
- skype: live:magic2do
- telegram: @magicpw
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