Верстальщик

Ставлю качество выше скорости!

Здравствуйте!

Меня зовут Виктор, я занимаюсь версткой более полугода. Много тренировался и практиковался. Я умею делать адаптивные сайты, пишу валидный код.

Мой стек технологий: HTML + CSS + JQuery, Sass(SCSS).

Для меня очень важно выполнить работу качественно и в срок (Хотя я и написал выше о том, что качество для меня в приоритете, это никак не освобождает меня от своевременной сдачи работы. Поэтому я берусь за проект только после тщательного изучения фронта работ).

Никуда не пропадаю, совесть не позволит мне этого сделать.

От фриланса хотел бы получить неоценимый опыт общения и реальной работы над проектом.

Помимо данного сервиса со мной можно связаться в Telegram:

https://t.me/qRa4inab

С удовольствием отвечу на все вопросы.