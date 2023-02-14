Ставлю качество выше скорости!
Здравствуйте!
Меня зовут Виктор, я занимаюсь версткой более полугода. Много тренировался и практиковался. Я умею делать адаптивные сайты, пишу валидный код.
Мой стек технологий: HTML + CSS + JQuery, Sass(SCSS).
Для меня очень важно выполнить работу качественно и в срок (Хотя я и написал выше о том, что качество для меня в приоритете, это никак не освобождает меня от своевременной сдачи работы. Поэтому я берусь за проект только после тщательного изучения фронта работ).
Никуда не пропадаю, совесть не позволит мне этого сделать.
От фриланса хотел бы получить неоценимый опыт общения и реальной работы над проектом.
Помимо данного сервиса со мной можно связаться в Telegram:
С удовольствием отвечу на все вопросы.
Портфолио
- Photografy19 просмотров
- Waxom20 просмотров
- Sparcle21 просмотр
- Travel16 просмотров
- Rou20 просмотров