Верстка сайта

Здравствуйте. Всплывающие формы немного кривые, надо поправить. Например тут: http://ydacha2.webindigo24.ru/projects/volodino/taunkhaus-75-kv-m/ Кнопка работает не по всему размеру, а только по краям. Номер в поле уплывает вниз. Такая ошибка ...