Верстка

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Закрытнет заявок80 просмотров

Здравствуйте, нужно сверстать сайт. Макет в сделан в figma. 

Figma
4 года назад
guest_16229072699962
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

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