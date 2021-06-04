Сделать продающий лендинг для CPA маркетинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки676 просмотров

- воронка под конкретный товар - логика продажи

- логичная структура лендинга, отвечающая всем требованиям интернет-маркетинга

- адаптивный дизайн под популярные форумы и статейники, где потенциальные покупатели читают новости и т/д/

- адаптивная кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка

- рабочие формы заказа с валидацией

- квиз элементы

4 года назад
FeR-S
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Заявки фрилансеров

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