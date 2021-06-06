Сверстать макет сайта на bootstrap

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка215 просмотров

Сделать адаптивную верстку лендинга на бутстрап.

https://www.figma.com/file/ZMgD3Y37pczgaVkJIQOsBo/App-landing-page-Copy?node-id=0%3A1

BootstrapNode.js
4 года назад
timoshchuk_roman
Рома Тимощук 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dikador
Антон 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$50
1 день
Escrow
Все как всегда на высоте! Антон надежный исполнитель )
В очередной раз все прошло хорошо! Приятно работать с Романом. Спасибо!

Заявки фрилансеров

dikador
Антон 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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