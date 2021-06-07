Верстка электронной версии Годового отчета (формат HTML)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок615 просмотров

[table]Электронная версия Годового отчета:

языковые версии: русская, английская;

верстка русскоязычной электронной версии Годового отчета (формат HTML);

верстка англоязычной электронной версии Годового отчета (формат HTML);

верстка русской и английской версии Годового отчета для мобильных устройств (предоставление в едином файле с возможностью выбора языка на начальной стадии просмотра);

соответствие стандартам W3C;

пример исполнения:

https://www.asv.org.ru/upload/agency/annual/2019/report-2019/ru/index.html

в рамках данного вида работ предоставляются файлы верстки в требуемом Заказчиком формате для онлайн публикации на официальном сайте Заказчика. Исходные файлы верстки направляются на электронную почту Заказчика в формате PDF.

Формат А4, 248 полос, исходник в PDF. Текст, графики, иллюстрации, таблицы.

Образцы предыдущих работ в электронном виде для образца

Примеры электронной версии ГО на русском и английском языках:

https://www.asv.org.ru/upload/agency/annual/2019/report-2019/ru/index.html

https://www.asv.org.ru/upload/agency/annual/2019/report-2019/en/index.html

Обязательные требованияИсходные файлы верстки направляются на электронную почту Заказчика в формате PDF.

Максимальный срок выполнения - 14 календарных дней.

HTML
4 года назад
guest_1623061019642
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

frontendverstka
Олександер 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
$440
4 дня
Escrow
Пропал, не доделал.

Заявки фрилансеров

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frontendverstka
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