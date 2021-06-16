Вёрстка HTML/CSS

Очень понравилось работать с Андреем. Сделал всё как и обещал. Полный адаптив / кроссбраузерность, PixelPerfect по максимуму. Для меня как веб-дизайнера это было первостепенно важно. Сроки соблюдены. Работал чётко по ТЗ. Всегда на связи. 10 из 10 баллов в моём рейтинге верстальщиков. Если будет возможность поработать в будущем, то буду рад.