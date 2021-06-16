Вёрстка HTML/CSS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка321 просмотр

Макеты https://www.figma.com/file/7gGqKbPJeYMxcWhkDIhlOR/andrey.ozh.su?node-id=189%3A16

CSSHTMLNode.js
4 года назад
jediandr
Андрей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$300
7 дней
Очень понравилось работать с Андреем. Сделал всё как и обещал. Полный адаптив / кроссбраузерность, PixelPerfect по максимуму. Для меня как веб-дизайнера это было первостепенно важно. Сроки соблюдены. Работал чётко по ТЗ. Всегда на связи. 10 из 10 баллов в моём рейтинге верстальщиков. Если будет возможность поработать в будущем, то буду рад.
Спасибо за интересный проект! Очень приятно верстать по четкому и аккуратному дизайну. Понятное ТЗ. Всегда на связи - что является огромным плюсом. Смело рекомендую к сотрудничеству! Надеюсь еще поработаем)

Заявки фрилансеров

Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад

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